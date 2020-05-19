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Выдача "иммунных паспортов" эксперт назвал бессмысленной идеей

20:00 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение в России "иммунных паспортов", где будет указано, переболел человек коронавирусом или нет, является бессмысленной идеей. Такое мнение высказал заместитель директора Центрального научно- исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

"Что касается инициативы о выдаче "иммунных паспортов", то, по моему мнению, это довольно бессмысленная идея", - заявил он в интервью "Российский газете".

Горелов отметил, что у человека может быть большое количество антител IgG (свидетельствуют о том, что он уже переболел и имеет иммунитет), однако нейтрализовывать вирусы они не будут. Наличие таких антител не исключает возможности повторного заражения.

"Серологическое тестирование (тестирование на антитела) позволяет понять только то, что в ближайшие два месяца вы защищены от инфицирования. Но чтобы понять более отдаленные перспективы, надо ждать результатов исследований", - добавил он.

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