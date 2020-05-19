Выдача "иммунных паспортов" эксперт назвал бессмысленной идеей
20:00 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введение в России "иммунных паспортов", где будет указано, переболел человек коронавирусом или нет, является бессмысленной идеей. Такое мнение высказал заместитель директора Центрального научно- исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.
"Что касается инициативы о выдаче "иммунных паспортов", то, по моему мнению, это довольно бессмысленная идея", - заявил он в интервью "Российский газете".
Горелов отметил, что у человека может быть большое количество антител IgG (свидетельствуют о том, что он уже переболел и имеет иммунитет), однако нейтрализовывать вирусы они не будут. Наличие таких антител не исключает возможности повторного заражения.
"Серологическое тестирование (тестирование на антитела) позволяет понять только то, что в ближайшие два месяца вы защищены от инфицирования. Но чтобы понять более отдаленные перспективы, надо ждать результатов исследований", - добавил он.
НОВОСТИ
- 21:22 19.05.2020
- МГПУ устроил серию вебинаров для учителей
- 21:00 19.05.2020
- В ЮНЕСКО говорят, что восьмая часть всех музеев может навсегда закрыться после пандемии
- 19:00 19.05.2020
- «Россия 24» не покажет в эфире новый выпуск программы «Бесогон ТВ»
- 18:50 19.05.2020
- Мэр Москвы рассказал об ужасном прогнозе по COVID-19, который не сбылся
- 18:40 19.05.2020
- Депутат Рады рассказал, кто реально правил Украиной в 2015-2016 гг
- 18:37 19.05.2020
- Собянин сказал, когда москвичи смогут погулять и заняться спортом на улице
- 18:30 19.05.2020
- МФЦ могут начать работать в Москве с 25 мая - Собянин
- 18:18 19.05.2020
- Во время пандемии COVID-19 проводить военные учения у границ НАТО Россия не будет - Лавров
- 17:40 19.05.2020
- Среди состоятельных россиян вырос спрос на бункеры - СМИ
- 17:12 19.05.2020
- Институт молекулярной генетики РАН подчинили Курчатовскому институту
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать