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В ЮНЕСКО говорят, что восьмая часть всех музеев может навсегда закрыться после пандемии

21:00 19.05.2020 Источник: Интерфакс

Эксперты ЮНЕСКО и Международного совета музеев предупреждают, что каждый восьмой музей в мире может оказаться неспособным возобновить деятельность после окончания пандемии коронавируса.

В совместном исследовании двух организаций говорится, что "около 13% музеев в мире могут никогда не открыться". Наиболее сильный удар, согласно прогнозу, придется на музеи, расположенные в бедных странах.

Однако, по данным Сети европейских музейных организаций (NEMO), ситуация для объектов культуры оказалась сложной и в странах с высокими доходами. Согласно этой организации, музеи в таких туристических центрах, как Париж, Амстердам и Вена, столкнулись с потерями доходов до 80%, что составляет сотни тысяч евро в неделю.

В ЮНЕСКО указали, что 90% музеев в мире были вынуждены закрыться во время пандемии. "Эти данные вызывают обеспокоенность", - сказал заместитель гендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.

"Музеи были закрыты на несколько месяцев, у них нет доходов. И они не знают, как вернуть себе эту упущенную прибыль", - добавил он, указав, что многие из них теперь не смогут обновить инфраструктуру и обеспечивать соблюдение таких мер, как, например, обязательную социальную дистанцию.

"Такое впервые в нашей истории, и будет очень трудно для этих институтов выйти из этого кризиса", - отметил Оттоне.

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