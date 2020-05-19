В ЮНЕСКО говорят, что восьмая часть всех музеев может навсегда закрыться после пандемии
21:00 19.05.2020 Источник: Интерфакс
Эксперты ЮНЕСКО и Международного совета музеев предупреждают, что каждый восьмой музей в мире может оказаться неспособным возобновить деятельность после окончания пандемии коронавируса.
В совместном исследовании двух организаций говорится, что "около 13% музеев в мире могут никогда не открыться". Наиболее сильный удар, согласно прогнозу, придется на музеи, расположенные в бедных странах.
Однако, по данным Сети европейских музейных организаций (NEMO), ситуация для объектов культуры оказалась сложной и в странах с высокими доходами. Согласно этой организации, музеи в таких туристических центрах, как Париж, Амстердам и Вена, столкнулись с потерями доходов до 80%, что составляет сотни тысяч евро в неделю.
В ЮНЕСКО указали, что 90% музеев в мире были вынуждены закрыться во время пандемии. "Эти данные вызывают обеспокоенность", - сказал заместитель гендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.
"Музеи были закрыты на несколько месяцев, у них нет доходов. И они не знают, как вернуть себе эту упущенную прибыль", - добавил он, указав, что многие из них теперь не смогут обновить инфраструктуру и обеспечивать соблюдение таких мер, как, например, обязательную социальную дистанцию.
"Такое впервые в нашей истории, и будет очень трудно для этих институтов выйти из этого кризиса", - отметил Оттоне.
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