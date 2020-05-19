Жена плененного ливийским ПНС Максима Шугалея отправила аппараты ИВЛ женщинам и детям Ливии
21:59 19.05.2020
Жена социолога Максима Шугалея, захваченного террористами в Триполи, отправила в Ливию груз гуманитарной помощи. Женщины и дети североафриканской страны получили от нее 40 аппаратов искусственной вентиляции легких. О доставке гуманитарной помощи сообщили арабские СМИ.
Груз был доставлен в Бенгази. Вместе с аппаратами ИВЛ Наталья передала письмо, которое зачитал лично Ахмад Буртима Муфтах, возглавляющий медицинский совет при Восточном правительстве.
В тексте письма Наталья рассказала историю своего мужа. Максим Шугалей прибыл в Ливию для официального социологического исследования, согласовав работу с Правительством национального согласия. Несмотря на законность проводимых работ, Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана взяли в плен вооруженные боевики. Россиян похитили в ночь на 17 мая 2019 года из их дома. С тех пор они находятся в заключении без предъявления обвинений и возможности связаться с родными или адвокатом.
Наталья подчеркнула, что на сегодняшний день известно местонахождение ее мужа. Максим Шугалей находится в частной тюрьме «Митига», подконтрольной Абд аль-Рауфу Карре.
Деньги на аппараты искусственной вентиляции легких были получены от проката художественно-документального фильма «Шугалей», премьера которого состоялась 1 мая.
Наталья призналась, что специально не стала смотреть фильм, чтобы оценить ленту вместе с мужем, когда тот вернется домой. Деньги с проката она решила пустить на помощь детям в Ливии - стране, раздираемой кризисом.
«Пусть они будут здоровы, вырастут и дадут свою оценку тем событиям, которые происходят в Ливии сейчас», - подчеркнула она.
Лента «Шугалей» впервые была показана на телеканале НТВ. Российские социологи уже более года находятся в заточении. Фильм перевели на несколько языков. Картину высоко оценили не только рядовые зрители, но и зарубежные режиссеры.
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