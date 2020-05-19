0
0
129
НОВОСТИ

Жена плененного ливийским ПНС Максима Шугалея отправила аппараты ИВЛ женщинам и детям Ливии

21:59 19.05.2020

Жена социолога Максима Шугалея, захваченного террористами в Триполи, отправила в Ливию груз гуманитарной помощи. Женщины и дети североафриканской страны получили от нее 40 аппаратов искусственной вентиляции легких. О доставке гуманитарной помощи сообщили арабские СМИ.

Груз был доставлен в Бенгази. Вместе с аппаратами ИВЛ Наталья передала письмо, которое зачитал лично Ахмад Буртима Муфтах, возглавляющий медицинский совет при Восточном правительстве.

В тексте письма Наталья рассказала историю своего мужа. Максим Шугалей прибыл в Ливию для официального социологического исследования, согласовав работу с Правительством национального согласия. Несмотря на законность проводимых работ, Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана взяли в плен вооруженные боевики. Россиян похитили в ночь на 17 мая 2019 года из их дома. С тех пор они находятся в заключении без предъявления обвинений и возможности связаться с родными или адвокатом.

Наталья подчеркнула, что на сегодняшний день известно местонахождение ее мужа. Максим Шугалей находится в частной тюрьме «Митига», подконтрольной Абд аль-Рауфу Карре.

Деньги на аппараты искусственной вентиляции легких были получены от проката художественно-документального фильма «Шугалей», премьера которого состоялась 1 мая.

Наталья призналась, что специально не стала смотреть фильм, чтобы оценить ленту вместе с мужем, когда тот вернется домой. Деньги с проката она решила пустить на помощь детям в Ливии - стране, раздираемой кризисом.

«Пусть они будут здоровы, вырастут и дадут свою оценку тем событиям, которые происходят в Ливии сейчас», - подчеркнула она.

Лента «Шугалей» впервые была показана на телеканале НТВ. Российские социологи уже более года находятся в заточении. Фильм перевели на несколько языков. Картину высоко оценили не только рядовые зрители, но и зарубежные режиссеры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

23:00 19.05.2020
"Я всегда была и буду сторонницей диалога" с Россией - Президент Грузии
0
17
22:30 19.05.2020
Австрия предложит альтернативу франко-германскому плану спасения экономики ЕС
0
79
22:10 19.05.2020
В Подмосковье разбился вертолет Ми-8 ВКС России. Экипаж погиб
0
115
21:22 19.05.2020
МГПУ устроил серию вебинаров для учителей
0
148
21:00 19.05.2020
В ЮНЕСКО говорят, что восьмая часть всех музеев может навсегда закрыться после пандемии
0
178
20:00 19.05.2020
Выдача "иммунных паспортов" эксперт назвал бессмысленной идеей
0
238
19:00 19.05.2020
«Россия 24» не покажет в эфире новый выпуск программы «Бесогон ТВ»
0
310
18:50 19.05.2020
Мэр Москвы рассказал об ужасном прогнозе по COVID-19, который не сбылся
0
382
18:40 19.05.2020
Депутат Рады рассказал, кто реально правил Украиной в 2015-2016 гг
0
367
18:37 19.05.2020
Собянин сказал, когда москвичи смогут погулять и заняться спортом на улице
0
342

Возврат к списку