В Подмосковье разбился вертолет Ми-8 ВКС России. Экипаж погиб

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) России, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, погиб. Причиной катастрофы, по предварительным данным, стала техническая неисправность, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"19 мая около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб", - сказали в ведомстве.