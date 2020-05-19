Австрия предложит альтернативу франко-германскому плану спасения экономики ЕС
22:30 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрия не поддерживает идею Германии и Франции о создании фонда восстановления европейской экономики объемом 500 млрд евро, поэтому вместе с тремя другими странами ЕС готовит альтернативное предложение, предполагающее выдачу кредитов вместо субсидий. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц газете "Оберёстеррайхише нахрихтен".
"Мы настроены скептически (по отношению к плану ФРГ и Франции - прим. ТАСС). <...> У нас четкая позиция: Мы хотим продемонстрировать солидарность со странами, которые особенно сильно пострадали от кризиса, но считаем, что правильный путь - это кредиты, а не субсидии, - отметил Курц. - В ближайшие дни мы представим предложение с нашими собственными идеями. Мы считаем, что возможно стимулировать европейскую экономику и при этом избежать обобщения долгов".
По его словам, Австрия и многие другие страны ЕС были удивлены инициативой ФРГ и Франции. "Конечно, две страны, особенно крупные, вправе предлагать что-то. <...> Но решение должны выносить все государства - члены ЕС". Курц добавил, что согласовывает общую позицию с Нидерландами, Данией и Швецией.
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