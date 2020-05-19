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"Я всегда была и буду сторонницей диалога" с Россией - Президент Грузии

23:00 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.

"В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один - это путь войны, а второй - диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит. Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации", - сказала Зурабишвили во вторник в интервью грузинскому телеканалу "Рустави 2", отвечая на вопрос ведущего, собирается ли она вести прямой диалог с Россией.

"Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны", - добавила она.

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