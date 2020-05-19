"Я всегда была и буду сторонницей диалога" с Россией - Президент Грузии
23:00 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
"В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один - это путь войны, а второй - диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит. Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации", - сказала Зурабишвили во вторник в интервью грузинскому телеканалу "Рустави 2", отвечая на вопрос ведущего, собирается ли она вести прямой диалог с Россией.
"Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны", - добавила она.
НОВОСТИ
- 22:30 19.05.2020
- Австрия предложит альтернативу франко-германскому плану спасения экономики ЕС
- 22:10 19.05.2020
- В Подмосковье разбился вертолет Ми-8 ВКС России. Экипаж погиб
- 21:59 19.05.2020
- Жена плененного ливийским ПНС Максима Шугалея отправила аппараты ИВЛ женщинам и детям Ливии
- 21:22 19.05.2020
- МГПУ устроил серию вебинаров для учителей
- 21:00 19.05.2020
- В ЮНЕСКО говорят, что восьмая часть всех музеев может навсегда закрыться после пандемии
- 20:00 19.05.2020
- Выдача "иммунных паспортов" эксперт назвал бессмысленной идеей
- 19:00 19.05.2020
- «Россия 24» не покажет в эфире новый выпуск программы «Бесогон ТВ»
- 18:50 19.05.2020
- Мэр Москвы рассказал об ужасном прогнозе по COVID-19, который не сбылся
- 18:40 19.05.2020
- Депутат Рады рассказал, кто реально правил Украиной в 2015-2016 гг
- 18:37 19.05.2020
- Собянин сказал, когда москвичи смогут погулять и заняться спортом на улице
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать