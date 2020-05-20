Кипр готов открыть свою курортную индустрию для туристов с 15 июня
07:50 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Кипр будет готов к открытию для туристов 15 июня, однако это будет зависеть от решений кабинета министров, от рекомендаций экспертов, а также министерств здравоохранения и транспорта", - сказал он.
На основании информации, полученной парламентариями после общения в режиме телеконференции с председателем правительственного комитета по туризму Саввасом Пердиосом, Киприану сообщил, что госкомитет по туризму рассчитывает в этом году на восстановление 30% туристического потока на остров от показателей прошлого года и такой же доли объема финансовых поступлений от оказания туристических услуг. Расчет делается на приезд примерно миллиона туристов и на выручку в размере 800 млн евро. По его словам, новая рекламная кампания собирается продвигать Кипр как безопасное направление в контексте распространения коронавируса.
НОВОСТИ
- 08:10 20.05.2020
- На борьбу с коронавирусом США выделило Украине 15,5 млн долларов
- 07:40 20.05.2020
- Не раньше 21 июня будут открыта граница между США и Канадой - Трамп
- 07:30 20.05.2020
- В российских больницах и госпиталях выявлено более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности - МЧС
- 23:00 19.05.2020
- "Я всегда была и буду сторонницей диалога" с Россией - Президент Грузии
- 22:30 19.05.2020
- Австрия предложит альтернативу франко-германскому плану спасения экономики ЕС
- 22:10 19.05.2020
- В Подмосковье разбился вертолет Ми-8 ВКС России. Экипаж погиб
- 21:59 19.05.2020
- Жена плененного ливийским ПНС Максима Шугалея отправила аппараты ИВЛ женщинам и детям Ливии
- 21:22 19.05.2020
- МГПУ устроил серию вебинаров для учителей
- 21:00 19.05.2020
- В ЮНЕСКО говорят, что восьмая часть всех музеев может навсегда закрыться после пандемии
- 20:00 19.05.2020
- Выдача "иммунных паспортов" эксперт назвал бессмысленной идеей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать