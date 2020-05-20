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Кипр готов открыть свою курортную индустрию для туристов с 15 июня

07:50 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курортная индустрия Кипра будет готова к приему туристов с 15 июня. Об этом заявил во вторник Кипрскому информационному агентству председатель комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Палаты представителей Республики Кипр Андреас Киприану.

"Кипр будет готов к открытию для туристов 15 июня, однако это будет зависеть от решений кабинета министров, от рекомендаций экспертов, а также министерств здравоохранения и транспорта", - сказал он.

На основании информации, полученной парламентариями после общения в режиме телеконференции с председателем правительственного комитета по туризму Саввасом Пердиосом, Киприану сообщил, что госкомитет по туризму рассчитывает в этом году на восстановление 30% туристического потока на остров от показателей прошлого года и такой же доли объема финансовых поступлений от оказания туристических услуг. Расчет делается на приезд примерно миллиона туристов и на выручку в размере 800 млн евро. По его словам, новая рекламная кампания собирается продвигать Кипр как безопасное направление в контексте распространения коронавируса.

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