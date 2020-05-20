В российских больницах и госпиталях выявлено более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности - МЧС

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники пожарного надзора МЧС России с начала года провели около 1 тыс. проверок в стационарах больниц и госпиталей, в результате которых выявлено более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на соответствующий запрос.

"МЧС на учет взято свыше 6 тыс. объектов защиты с расположенными в них стационарами больниц и госпиталями. В текущем году надзорными органами МЧС России проведено порядка 1 тыс. проверок противопожарного состояния объектов указанной категории, в ходе которых выявлено свыше 11 тыс. нарушений требований пожарной безопасности", - сообщили в министерстве.

В МЧС уточнили, что среди наиболее распространенных нарушений - захламленные пути эвакуации, неисправность автоматических систем пожаротушения и электросетей. "Наиболее распространенными являются нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, отсутствием или неисправностью автоматических установок пожаротушения, комплектацией первичных средств пожаротушения, неисправностью электросетей", - добавили в пресс-службе.