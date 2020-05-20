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На борьбу с коронавирусом США выделило Украине 15,5 млн долларов

08:10 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов с начала пандемии коронавируса выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента. 

"США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию. <...> Украине - помощь на сумму 15,5 млн долларов", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. В нем подчеркнули, что эти средства призваны "улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19" (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа), а также смягчить социально-экономические последствия "в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины".

Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более 900 млн долларов на "чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую" помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру. В частности, средства были выделены Белоруссии (1,7 млн долларов), Казахстану (более 3,1 млн долларов), Киргизии (около 900 тыс. долларов), Таджикистану (около 866 тыс. долларов), Туркменистану (около 920 тыс. долларов), Узбекистану (около 3,9 млн долларов), Армении (2,7 млн долларов), Азербайджану (почти 3,6 млн долларов), Грузии (2,7 млн долларов), Молдавии (почти 2,2 млн долларов).

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