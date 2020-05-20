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Кембриджский университет решил заменить очные лекции на онлайн-формат

08:30 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кембриджский университет решил отказаться от проведения традиционных очных лекций в 2020-2021 учебном году для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление университета.

"Учитывая тот факт, что необходимость в социальном дистанцировании, вероятно, будет сохраняться, университет принял решение не проводить очные лекции в следующем учебном году", - цитирует Би-би-си заявление Кембриджа.

Лекции будут проводиться только в онлайн-формате. При этом университет не исключает, что студенты смогут заниматься очно в малых группах при условии соблюдения всех мер предосторожности.

В заявлении отмечается, что это решение может быть пересмотрено, если изменятся официальные указания британских властей о мерах по предотвращению распространения коронавируса.

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