На первичных выборах в штате Орегон выиграл Джозеф Байден - СМИ

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский вице-президент Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США выборах главы государства, одержал победу на состоявшихся во вторник первичных выборах (праймериз) в штате Орегон. Такие оценки представила газета "Нью-Йорк таймс".

Голосование в штате было проведено по почте. Избиратели должны были прислать бюллетени к 20:00 по времени Западного побережья США (6:00 мск). На праймериз в штате отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 61 делегата.

Согласно приведенным газетой данным обработки 64% бюллетеней, Байден получил около 70,7% голосов избирателей. Сенатор Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получил 18,3% голосов. После прекращения Сандерсом предвыборной борьбы соперников у Байдена, по сути, не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях.