Парад и голосование по Конституции могут провести 24 июня
09:05 20.05.2020 Источник: РБК
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы. Об этом РБК рассказали четыре источника, близких к Кремлю. Еще один близкий к Кремлю собеседник подтвердил, что в качестве основной даты для парада Победы сейчас рассматривается именно 24 июня. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. По словам источника в Минобороны, основной вариант — проведение парада в конце июня.
Окончательных решений ни по одному, ни по другому вопросу пока нет, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сказали источники РБК. В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для парада Победы — 3 сентября. Ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что рассматриваются две даты проведения голосования: 24 июня и 8 июля.
НОВОСТИ
- 09:32 20.05.2020
- Глава Палестины объявил о выходе из соглашений по безопасности с Израилем и США
- 09:20 20.05.2020
- В правительстве обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий - СМИ
- 09:00 20.05.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 мая
- 08:50 20.05.2020
- На первичных выборах в штате Орегон выиграл Джозеф Байден - СМИ
- 08:30 20.05.2020
- Кембриджский университет решил заменить очные лекции на онлайн-формат
- 08:10 20.05.2020
- На борьбу с коронавирусом США выделило Украине 15,5 млн долларов
- 07:50 20.05.2020
- Кипр готов открыть свою курортную индустрию для туристов с 15 июня
- 07:40 20.05.2020
- Не раньше 21 июня будет открыта граница между США и Канадой - Трамп
- 07:30 20.05.2020
- В российских больницах и госпиталях выявлено более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности - МЧС
- 23:00 19.05.2020
- "Я всегда была и буду сторонницей диалога" с Россией - Президент Грузии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать