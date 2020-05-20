0
0
66
НОВОСТИ

Парад и голосование по Конституции могут провести 24 июня

09:05 20.05.2020 Источник: РБК

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы. Об этом РБК рассказали четыре источника, близких к Кремлю. Еще один близкий к Кремлю собеседник подтвердил, что в качестве основной даты для парада Победы сейчас рассматривается именно 24 июня. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. По словам источника в Минобороны, основной вариант — проведение парада в конце июня.

Окончательных решений ни по одному, ни по другому вопросу пока нет, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сказали источники РБК. В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для парада Победы — 3 сентября. Ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что рассматриваются две даты проведения голосования: 24 июня и 8 июля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 20.05.2020
Глава Палестины объявил о выходе из соглашений по безопасности с Израилем и США
0
35
09:20 20.05.2020
В правительстве обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий - СМИ
0
72
09:00 20.05.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 мая
0
106
08:50 20.05.2020
На первичных выборах в штате Орегон выиграл Джозеф Байден - СМИ
0
105
08:30 20.05.2020
Кембриджский университет решил заменить очные лекции на онлайн-формат
0
140
08:10 20.05.2020
На борьбу с коронавирусом США выделило Украине 15,5 млн долларов
0
184
07:50 20.05.2020
Кипр готов открыть свою курортную индустрию для туристов с 15 июня
0
203
07:40 20.05.2020
Не раньше 21 июня будет открыта граница между США и Канадой - Трамп
0
190
07:30 20.05.2020
В российских больницах и госпиталях выявлено более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности - МЧС
0
187
23:00 19.05.2020
"Я всегда была и буду сторонницей диалога" с Россией - Президент Грузии
0
577

Возврат к списку