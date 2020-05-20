Парад и голосование по Конституции могут провести 24 июня

09:05 Источник: РБК

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы. Об этом РБК рассказали четыре источника, близких к Кремлю. Еще один близкий к Кремлю собеседник подтвердил, что в качестве основной даты для парада Победы сейчас рассматривается именно 24 июня. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. По словам источника в Минобороны, основной вариант — проведение парада в конце июня.

Окончательных решений ни по одному, ни по другому вопросу пока нет, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сказали источники РБК. В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для парада Победы — 3 сентября. Ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что рассматриваются две даты проведения голосования: 24 июня и 8 июля.