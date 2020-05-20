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НОВОСТИ

В правительстве обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий - СМИ

09:20 20.05.2020 Источник: Известия

В правительстве в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин («Известия» ознакомились с выдержками из документа, актуальными по состоянию на 18 мая, федеральный чиновник подтвердил подлинность). Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года, несмотря на общий размер стажа. Это поможет поддержать занятость и рынок труда, уверены авторы документа. Кроме того, планируется увеличить минимальный размер пособия по безработице — до 4,5 тыс. рублей.

Инициативы помогут снизить социальную напряженность и не потребуют больших расходов бюджета, заявили эксперты.

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