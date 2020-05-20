В правительстве обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий - СМИ
09:20 20.05.2020 Источник: Известия
Инициативы помогут снизить социальную напряженность и не потребуют больших расходов бюджета, заявили эксперты.
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