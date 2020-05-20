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НОВОСТИ

Тайвань готов к диалогу с КНР, но не собирается становится ее частью - глава администрации

10:32 20.05.2020 Источник: Интерфакс

Тайвань хотел бы улучшить отношения с материковой частью страны, но не согласится на то, чтобы признать остров частью Китая на основе принципа "одна страна, две системы", заявила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.

"Обе стороны обязаны найти способы сосуществования на длительный период, избегать нагнетания антагонизма и разногласий", - сказала Цай Инвэнь в среду на церемонии инаугурации на второй срок после победы на январских выборах.

Форула "одна страна, две системы", которая должна гарантировать высокую степень автономии, уже действует в Гонконге и Макао. Пекин предложил его Тайбэю для воссоединения страны.

Цай Инвэнь подтвердила свою позицию, которая заключается в том, что Тайвань является независимым государством с официальным названием Республика Китай, и он не хочет становиться частью Китайской Народной Республики.

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