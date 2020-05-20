Первых призывников сегодня начнут отправлять в войска
10:00 20.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Первых призывников сегодня отправляют в войска. Всех новобранцев должны обеспечить масками и протестировать на коронавирус, пообещали в Минобороны. Призыв в вооруженные силы в условиях пандемии проводить нельзя, уверена ответственный секретарь Союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Мельникова отметила, что многие военные госпитали сейчас готовят для приема больных с коронавирусом. Эхо Москвы
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