Первых призывников сегодня начнут отправлять в войска

10:00 Источник: Эхо Москвы

Первых призывников сегодня отправляют в войска. Всех новобранцев должны обеспечить масками и протестировать на коронавирус, пообещали в Минобороны. Призыв в вооруженные силы в условиях пандемии проводить нельзя, уверена ответственный секретарь Союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

Мельникова отметила, что многие военные госпитали сейчас готовят для приема больных с коронавирусом. Эхо Москвы