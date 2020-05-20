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НОВОСТИ

В Венгрии нельзя будет изменить в документах пол, указанный при рождении

10:05 20.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Венгрия запрещает менять в документах пол, который был указан при рождении. Закон, который предложила правящая партия Фидес, поддержали 133 депутата парламента, против проголосовали 57. Теперь в свидетельствах о рождении, заключении брака и смерти вместо венгерского слова «пол» будет фигурировать термин «пол при рождении». Как передает ВВС, после вступления такого закона в силу, власти смогут отклонить заявки на смену пола в документах, которые граждане страны подавали в течение последних трех лет. 

По словам правозащитников, последние два года в Венгрии практически невозможно изменить пол в документах, что стало причиной многочисленных судебных исков.  Эхо Москвы

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