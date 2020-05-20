Глава Палестины объявил о выходе из соглашений по безопасности с Израилем и США

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США. Причина — намерения еврейского государства присоединить палестинские земли, заявил Махмуд Аббас. По его словам, речь идёт в том числе о соглашениях, связанных с безопасностью.

Аббас назвал Израиль «оккупационной силой на оккупированной территории Палестины». Говорит Москва