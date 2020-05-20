0
0
0
НОВОСТИ

Глава Палестины объявил о выходе из соглашений по безопасности с Израилем и США

09:32 20.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США. Причина — намерения еврейского государства присоединить палестинские земли, заявил Махмуд Аббас. По его словам, речь идёт в том числе о соглашениях, связанных с безопасностью. 

Аббас назвал Израиль «оккупационной силой на оккупированной территории Палестины».  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 20.05.2020
В правительстве обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий - СМИ
0
72
09:05 20.05.2020
Парад и голосование по Конституции могут провести 24 июня
0
95
09:00 20.05.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 мая
0
106
08:50 20.05.2020
На первичных выборах в штате Орегон выиграл Джозеф Байден - СМИ
0
105
08:30 20.05.2020
Кембриджский университет решил заменить очные лекции на онлайн-формат
0
140
08:10 20.05.2020
На борьбу с коронавирусом США выделило Украине 15,5 млн долларов
0
184
07:50 20.05.2020
Кипр готов открыть свою курортную индустрию для туристов с 15 июня
0
203
07:40 20.05.2020
Не раньше 21 июня будет открыта граница между США и Канадой - Трамп
0
190
07:30 20.05.2020
В российских больницах и госпиталях выявлено более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности - МЧС
0
187
23:00 19.05.2020
"Я всегда была и буду сторонницей диалога" с Россией - Президент Грузии
0
577

Возврат к списку