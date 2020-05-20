В России впервые выписали за сутки больше пациентов с коронавирусом, чем выявили
11:00 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8 764, тогда как выписались 9 262 человека, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Таким образом, число выздоровевших в стране за день впервые превысило количество новых случаев.
Количество инфицированных в России превысило 300 тысяч и достигло 308 705. Число уже вылечившихся составило 85 392, причем рост за сутки примерно в полтора раза превысил предыдущий рекорд, поставленный 19 мая, когда штаб сообщил о 5 921 выписанном пациенте.
Из данных штаба следует, что суточный рост количества новых случаев опустился с 3,2% до рекордно низких 2,9%. Он оказался ниже 3% впервые с начала вспышки нового заболевания.
Новые 2 699 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 152 306 заразившихся. При этом число выписанных за сутки пациентов в два раза превысило число выявленных случаев и составило 5 440 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Суточный рост в столице опустился до рекордно низкого показателя в 1,8% против 2,4% днем ранее.
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