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После публикации разговора с Байденом на Порошенко завели дело о госизмене - СМИ

11:05 20.05.2020 Источник: Газета.Ru

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью против экс-президента страны Петра Порошенко после того, как была обнародована аудиозапись, на которой тот, предположительно, разговаривает с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.

По данным источника, офис генпрокурора уже подал сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщает издание, к материалам дела также будет приобщена флешка с аудиозаписями, в которой Порошенко якобы общается по телефону с Байденом и экс-госсекретарем США Джоном Керри. Электронный носитель с записями разговоров ведомству передал депутат Рады Андрей Деркач.

Ранее стало известно, что Деркач обнародовал аудиозапись, на которой, якобы Байден предлагает занимавшему на то время пост президента Украины Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.  Газета.Ru

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