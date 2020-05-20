Ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации - представитель ВОЗ в РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Похоже, что страна находится в фазе стабилизации", - указала она.