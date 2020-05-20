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НОВОСТИ

Суд Мадрида постановил, что Пилар Абель не является дочерью Сальвадора Дали

11:32 20.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Суд Мадрида постановил, что жительница Испании Пилар Абель не является дочерью Сальвадора Дали. В 2017 году по ее требованию была проведена эксгумация останков прославленного художника. Абель более 10 лет пыталась доказать, что он является ее отцом. Если бы ДНК-тест это подтвердил, то она могла бы претендовать на авторские права, но тест оказался отрицательным, сообщили в фонде имени Сальвадора Дали. Теперь Пилар Абель должна будет уплатить судебные издержки и расходы на эксгумацию.  Эхо Москвы

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