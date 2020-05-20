Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время - Голикова

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация 9-классников в этом году отменена.