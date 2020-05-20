Названо число незаконных свалок в России

12:05 Источник: РБК

Российский экологический оператор (РЭО) разработал федеральную схему по обращению с отходами, где указал более 1,5 тыс. свалок, чья работа должна быть прекращена. РБК ознакомился со схемой, ее подлинность подтвердили один из участников рынка обращения с отходами и источник в РЭО.

«На текущий момент в федеральной схеме более 4 тыс. объектов по сортировке, обработке, обезвреживанию, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО), из которых около 1,5 тыс. — это свалки, работа которых должна быть прекращена», — сообщил РБК представитель РЭО.