Медики в России получили уже 13,5 млрд рублей дополнительных выплат

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 13,5 млрд рублей дополнительных выплат в общей сложности получили медики в России за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"На выплаты медицинским работникам за счет всех источников на данный момент предусмотрено 57,4 млрд рублей. Выплачено из них по сроку за апрель и частично в отдельных субъектах Российской Федерации уже за май 13,5 млрд рублей, из которых по президентским выплатам 9,3 млрд рублей", - сказала Голикова.