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НОВОСТИ

Сестры Хачатурян обратились к спецдокладчику ООН

12:32 20.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сёстры Хачатурян призвали спецдокладчика ООН просить РФ рассматривать их дела совместно. Обращение передано спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравке Симонович.

Сёстры Хачатурян просят её потребовать от российских властей не допустить их травмирования в ходе рассмотрения уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката младшей из сестёр Хачатурян Валентину Фролову. По словам защитника, необходимо рассматривать дела сестёр только совместно.

«Следственные органы разделили уголовное дело сестёр, выделив дело Марии Хачатурян в отдельное производство, что отрицательно сказалось на правах обвиняемых», — сказала Фролова. Она отметила, что сёстрам приходится рассказывать об одних и тех же событиях дважды, что наносит им травму.

По версии следствия, сёстры Хачатурян убили своего отца в Москве из-за издевательств и насилия с его стороны. Девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. При этом Генпрокуратура с таким обвинением не согласилась и настаивает на квалификации действий сестёр по статье «Необходимая оборона».  Говорит Москва

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