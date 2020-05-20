Зеленский заявил, что подумает о втором президентском сроке

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подумает о повторном выдвижении на пост главы государства.

"Я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я буду об этом думать. На весь список (предвыборных обещаний - прим. ТАСС) недостаточно будет одного срока", - сказал он в среду на пресс-конференции по случаю первой годовщины пребывания в должности главы государства.