Число безработных в России за период нерабочих дней выросло почти на 30%
13:05 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число зарегистрированных безработных в России за период нерабочих дней, объявленный для борьбы с коронавирусом, выросло на 29%, до 1,665 млн человек. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 млн 665 тысяч человек - на 29% по сравнению с периодом, с которого мы стартовали", - сказала Голикова.
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