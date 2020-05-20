Число безработных в России за период нерабочих дней выросло почти на 30%

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число зарегистрированных безработных в России за период нерабочих дней, объявленный для борьбы с коронавирусом, выросло на 29%, до 1,665 млн человек. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 млн 665 тысяч человек - на 29% по сравнению с периодом, с которого мы стартовали", - сказала Голикова.