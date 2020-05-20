До 60 миллионов человек могут оказаться в крайней бедности из-за коронавируса - Всемирный банк
13:20 20.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Всемирный банк: до 60 миллионов человек могут оказаться в крайней бедности из-за коронавируса. Такие последствия пандемии нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года, прогнозы показывают глубокую рецессию, заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
По его словам, банк старается не остаться в стороне, выдавая кредиты в 100 странах. Речь идёт о выплатах 160 миллионов долларов до середины 2021 года.
Малпасс добавил, что усилия Всемирного банка недостаточны, и призвал страны-кредиторы присоединяться к инициативе «большой двадцатки», которая объявила мораторий на выплаты долга рядом развивающихся стран. Говорит Москва
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