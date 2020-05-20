Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать", - сказал он в среду на пресс- конференции по случаю первой годовщины пребывания в должности главы государства.