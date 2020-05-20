Деревню в Смоленской области пришлось разминировать

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Смоленской области разминировали деревню. 220 взрывоопасных предметов больше 75 лет хранились в населённом пункте Пастрихово. Это артснаряды, мины и гранаты времён Великой Отечественной.

Как сообщается на сайте «Рабочий путь», среди взрывоопасных находок — 31 миномётная мина двух калибров.

Управление МЧС по Смоленской области напомнило местным жителям, что в случае обнаружения опасных предметов необходимо обращаться в ведомство. Говорит Москва