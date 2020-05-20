Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции можно обжаловать онлайн
13:51 20.05.2020
Москвичи теперь могут в онлайн-режиме обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции. По словам начальника Главного контрольного управления столицы, министра правительства Москвы Евгения Данчикова, городские власти создали для того специальный сервис на портале mos.ru. «В случае, если у них (оштрафованных граждан) есть неоспоримые доказательства, они смогут оперативно устранить проблему», - заявил Данчиков.
Работать с приложением поможет схема описыывающая, какие действия горожане должны предпринять, если получили штраф. «Если было нарушение на транспорте, если было нарушение масочного режима, если к ним пришел штраф за нарушение условий карантина - это больные COVID-19 или ОРВИ, которые находятся на домашнем лечении, - во всех случаях описано, как действовать, какие необходимы документы, чтобы обжаловать штраф», - отметил Данчиков.
Также в скором времени на этой странице появятся жалобы в типовом формате, которые будут охватывать все случаи – в этом случае горожанам достаточно будет просто внести свои личные данные и поставить подпись. Предполагается, что у горожан также будет возможность удаленно присутствовать при рассмотрении обжалования. «Для этого будет необходимо регистрироваться в личном кабинете», - сказал руководитель Главного контрольного управления Москвы.
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