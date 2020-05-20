Свыше 30 млн человек в ЕС рискуют потерять работу, что повысит безработицу втрое - ЕК

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 30 млн человек уже находятся в состоянии частичной занятости из-за пандемии в 27 странах ЕС, в ближайшие месяцы они могут пополнить армию безработных, если не будут приняты срочные меры. Об этом заявил в среду еврокомиссар по вопросам занятости и социальным правам Николя Шмит на видео-брифинге в Брюсселе.

"Более 30 млн человек сегодня находятся в условиях частичной занятости. Если не принять экстренных мер, частичная занятость может превратиться в полноценную безработицу. США продемонстрировали нам, как ситуация в сфере безработицы буквально взорвалась в течение месяца, Европа не может этого допустить", - заявил еврокомиссар.

Это будет означать увеличение безработицы в Евросоюзе более чем в 3 раза по сравнению с показателем февраля 2020 года, когда, по данным Евростата, в ЕС насчитывалось 14,1 млн безработных. Тяжелейшая ситуация складывается с занятостью молодежи: в этой социальной группе в отдельных странах ЕС (в частности, серьезно зависящих от туризма) безработица уже достигла 50%.

"Ключевым приоритетом для нас должна стать борьба с безработицей среди молодежи, в некоторых странах каждый второй представитель молодежи (до 29 лет по европейской классификации - прим. ТАСС) уже является безработным, что хуже, чем в период последнего кризиса (суверенной задолженности зоны евро в 2010-2014 годах)", - подчеркнул он.