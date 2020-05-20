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НОВОСТИ

Кредитование населения в РФ за месяц упало более чем в два раза

14:32 20.05.2020 Источник: Ведомости

После рекордного марта, когда банки одолжили россиянам 920 млрд руб., апрель ожидаемо стал провальным: выдачи ипотеки, автокредитов, кредитов наличными и POS-кредитов упали более чем в два раза – до 439 млрд руб. Об этом свидетельствует мониторинг исследовательской компании Frank RG. Это на 45% меньше, чем в апреле прошлого года – падение оказалось рекордным с весны кризисного 2015 г.

Сумма выданных кредитов упала до трехлетнего минимума – в апреле банки выдали на 100 млрд руб. больше, чем в феврале 2017 г.  Ведомости

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