Кредитование населения в РФ за месяц упало более чем в два раза
14:32 20.05.2020 Источник: Ведомости
Сумма выданных кредитов упала до трехлетнего минимума – в апреле банки выдали на 100 млрд руб. больше, чем в феврале 2017 г. Ведомости
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