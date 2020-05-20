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НОВОСТИ

По основным продуктам питания РФ полностью обеспечивает себя - Путин

15:00 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин констатировал, что РФ полностью обеспечивает себя основными продуктами питания.

"Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций", - констатировал глава государства на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

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