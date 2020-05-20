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НОВОСТИ

Во Флориде разбился истребитель F-35

15:12 20.05.2020 Источник: RNS

Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II потерпел крушение на авиабазе Эглине в штате Флорида, США. Об этом сообщает пресс-служба 33-го истребительного авиационного крыла Военно-воздушных сил США.

Авария произошла 19 мая, пилот остался жив.

«Истребитель F-35A 58-й истребительной авиационной эскадрильи разбился сегодня во время посадки на авиабазе Эглин. Летчик успешно катапультировался и был транспортирован в госпиталь», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

На момент происшествия летчик выполнял запланированный ночной учебный полет.  RNS

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