Во Флориде разбился истребитель F-35
15:12 20.05.2020 Источник: RNS
Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II потерпел крушение на авиабазе Эглине в штате Флорида, США. Об этом сообщает пресс-служба 33-го истребительного авиационного крыла Военно-воздушных сил США.
Авария произошла 19 мая, пилот остался жив.
«Истребитель F-35A 58-й истребительной авиационной эскадрильи разбился сегодня во время посадки на авиабазе Эглин. Летчик успешно катапультировался и был транспортирован в госпиталь», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.
На момент происшествия летчик выполнял запланированный ночной учебный полет. RNS
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