В Израиле открываются синагоги и мечети

16:00 Источник: Эхо Москвы

В Израиле с сегодняшнего дня открываются мечети и синагоги. Они будут работать при соблюдении ряда условий – сказали в правительстве.

На службах разрешено присутствие не более 50 человек, они должны быть в масках и соблюдать дистанцию в два метра. За этим будет следить специальное ответственное лицо.

Ранее в Израиле возобновили учебу в школах, а сегодня в стране открываются пляжи. Эхо Москвы