В Израиле открываются синагоги и мечети
16:00 20.05.2020 Источник: Эхо Москвы
В Израиле с сегодняшнего дня открываются мечети и синагоги. Они будут работать при соблюдении ряда условий – сказали в правительстве.
На службах разрешено присутствие не более 50 человек, они должны быть в масках и соблюдать дистанцию в два метра. За этим будет следить специальное ответственное лицо.
Ранее в Израиле возобновили учебу в школах, а сегодня в стране открываются пляжи. Эхо Москвы
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