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НОВОСТИ

В Израиле открываются синагоги и мечети

16:00 20.05.2020 Источник: Эхо Москвы

В Израиле с сегодняшнего дня открываются мечети и синагоги. Они будут работать при соблюдении ряда условий – сказали в правительстве.

На службах разрешено присутствие не более 50 человек, они должны быть в масках и соблюдать дистанцию в два метра. За этим будет следить специальное ответственное лицо.

Ранее в Израиле возобновили учебу в школах, а сегодня в стране открываются пляжи.  Эхо Москвы

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