11 выпускников получат дополнительно по 10 баллов к ЕГЭ благодаря победе в Олимпиаде РУСАЛа

15:05

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявила о подведении итогов Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ среди школьников 5-11 классов "13-й элемент. Alхимия будущего".



Целью конкурса, который с 2012 года проводится при поддержке РУСАЛа, является выявление и развитие способностей школьников в естественно-научных предметах (математике, физике, химии и информатике). За все время проведения Олимпиады ее участниками стали более 14 тыс. школьников.

В текущем сезоне (2019/2020 годы) свои знания проверили 4 244 школьника из 257 школ более чем 50 регионов России. Традиционно конкурс проводится также среди учителей и школ. Призерами стали 237 школьников, в том числе 29 - победителями, 67 ребят заняли 2-е место, а 141 - третье. Победители и призеры конкурса получат дипломы, ценные подарки, а выпускники 11-го класса - дополнительно 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры. В текущем сезоне такого результата добились 11 выпускников, шесть из которых учатся в школах Новокузнецка. Победителем же среди 11-х классов стала школьница из Новосибирска Мария Матвеева.

Лучшими школами по итогам конкурса в этом году признаны: Лицей ИГУ (Иркутск), школа № 152 (Красноярск), гимназия № 91 (Железногорск), школа № 45 (Красноярск), РФМЛИ (Владикавказ), школа № 17 (Краснотурьинск), Лицей № 6 (Северобайкальск), школа № 5 (Дивногорск), школа № 27 (Волгоград), школа № 3 и школа № 5 (Ачинск).

Свою историю Олимпиада начинает с 2011 года, когда конкурс проводился Сибирским федеральным университетом и носил название "Шаг в удивительный мир металлургии". С 2012 года Олимпиада проводится при поддержке РУСАЛа и поменяла свое название на "13-й элемент. ALхимия будущего". С 2018 года в качестве соорганизаторов конкурса к СФУ присоединились ведущие технические вузы-партнеры РУСАЛа: ИРНИТУ (Иркутск), СибГИУ (Новокузнецк), УГГУ (Екатеринбург), СКГМИ (Владикавказ), ВолГТУ (Волгоград), ХТИ-филиал СФУ (Абакан).

Призеры и победители Олимпиады зачисляются в кадровый резерв и имеют преимущества при зачислении в РУСАЛ-классы, а также могут продолжить работу над своими и новыми проектами в студенческом корпоративном центре молодежных инициатив "Лаборатория РУСАЛа".

За все время проведения Олимпиады его участниками стали более 14 000 школьников.