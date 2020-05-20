Неподалеку от Екатеринбурга обнаружен "мистический лес" - СМИ

15:35

В Екатеринбурге начато очень необычное расследование после обнаружения в лесу недалеко от города так называемого места силы.

Деревья там покрыты десятками языческих символов, есть обращения и к богу солнца, и к скандинавскому Тору. Полное ощущение, что это дело рук какого-то необразованного сектанта. Необразованного, но очень старательного, учитывая, что нанесенный им ущерб можно вполне четко оценить в рублевом эквиваленте.

Изуродовано порядка сорока деревьев. И лесу, который находится всего в нескольких километрах от Екатеринбурга, подобные символы серьёзно навредят, пусть не магически, но однозначно физически.

«Я вижу, что дерево повреждено до прекращения роста. Более 10 процентов диаметра. Погибнет через несколько лет, а может, и раньше», - говорит лесник.

«Мы с вами имеем три, даже четыре религиозные традиции – скандинавская, финская, славянская и древнеегипетская. Похоже на то, что ему даровали силу, его защитили от какого-нибудь дурного влияния [...] Он хотел стать неуязвимым, он хотел стать очень сильным, очень мудрым, надеясь на помощь разных религий», - пояснил доцент кафедры теологии УГГУ Алексей Старостин.

Ущерб от мистических знаков оценили в несколько сотен тысяч рублей. И не исключено, что эффект, на который рассчитывал человек, вырезавший глаза на деревьях, окажется совсем противоположный. Вместо суперсилы ему может грозить серьёзный штраф. Ren.tv