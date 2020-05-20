16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минздрав: каждый пятый больной раком в РФ умирает в течение года после постановки диагноза. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В федеральном проекте в текущем году предусмотрено снижение одногодичной летальности на 2% — до 20,2% в текущем году. За январь-март этот показатель составляет 21,1%. В 2018-м в течение года после обнаружения злокачественного образования умирали 22,2% пациентов. Говорит Москва