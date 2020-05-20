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НОВОСТИ

Декларации о доходах депутатов Госдумы разрешат публиковать позже, чем обычно

17:00 20.05.2020 Источник: Интерфакс

Комитет Госдумы по контролю и регламенту согласился с тем, что обычный срок публикации деклараций о доходах депутатов может меняться.

На заседании комитета было поддержано соответствующее изменение в порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, на официальном сайте Думы и предоставления этих сведений общероссийским СМИ для опубликования.

Решение комитета опубликовано в базе законодательной работы Госдумы.

Традиционный срок публикации деклараций составляет 14 рабочих дней после завершения декларационной кампании.

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