В РФ будет создана Военно-инженерная академия - Шойгу
17:12 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны России создаст Военно-инженерную академию, которая станет основным учебным заведением для подготовки военных инженеров. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов принято решение о создании Военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров", - сказал Шойгу.
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