Путин поддержал планы Минниханова вновь баллотироваться на пост главы Татарстана
17:40 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает, что глава Татарстана Рустам Минниханов должен вновь баллотироваться на этот пост на ближайших выборах.
"Я знаю, что они [полномочия Минниханова] истекают. Татарстан по основным показателям действительно является лидером среди всех субъектов Федерации, это на самом деле так и есть, и все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок", - обратился глава государства к руководителю Татарстана.
Президент провел в среду рабочую встречу с Миннихановым в режиме видеоконференции.
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