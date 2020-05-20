Путин поддержал планы Минниханова вновь баллотироваться на пост главы Татарстана

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что глава Татарстана Рустам Минниханов должен вновь баллотироваться на этот пост на ближайших выборах.

"Я знаю, что они [полномочия Минниханова] истекают. Татарстан по основным показателям действительно является лидером среди всех субъектов Федерации, это на самом деле так и есть, и все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок", - обратился глава государства к руководителю Татарстана.

Президент провел в среду рабочую встречу с Миннихановым в режиме видеоконференции.