Германия приняла решение вывести "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС
18:30 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести газопровод "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории страны сроком на 20 лет, сообщает компания Nord Stream AG (оператор газопровода).
Соответствующая заявка была подана 19 декабря 2019 года.
"В соответствии с заявлением, освобождение от конкретной нормы [директивы] применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии) и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности ФРГ от 12 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении.
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