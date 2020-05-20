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Германия приняла решение вывести "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС

18:30 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести газопровод "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории страны сроком на 20 лет, сообщает компания Nord Stream AG (оператор газопровода).

Соответствующая заявка была подана 19 декабря 2019 года.

"В соответствии с заявлением, освобождение от конкретной нормы [директивы] применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии) и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности ФРГ от 12 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении.

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