Помпео "выставил" Китаю счет в 9 трлн долл за ущерб от пандемии COVID-19
18:10 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вклад Китая в борьбу с распространением нового коронавируса должен составлять более $9 трлн. Об этом в среду заявил на брифинге госсекретарь США Майкл Помпео.
"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный, если сравнить с той ценой, которую из-за них заплатил мир, - сказал он. - В эту цену входят 90 тыс. жизней американцев, более 36 млн американцев, лишившихся работы, начиная с марта, и 300 тыс. смертей во всем мире. [Вклад Китая] должен быть более $9 трлн, согласно нашим подсчетам".
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