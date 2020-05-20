Что могло побудить Аббаса выйти из соглашений с Израилем, в Госдепе США не знают

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон надеется, что Палестина исполнит все договоренности по безопасности с США и Израилем, несмотря на последние заявления главы палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о выходе из соответствующего соглашения. Об этом в среду заявил на брифинге госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы знаем о заявлении Аббаса сегодня. Я уже связывался со своей командой там, - сказал он. - Мы надеемся, что договоренности по безопасности будут сохранены и та работа, которая была проделана, чтобы палестинцы и израильтяне были в безопасности, будет продолжена". Помпео добавил, что не знает, "что могло побудить его выйти из этих соглашений".

Госсекретарь также подчеркнул, что сохранение этого соглашения является основой для мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

Накануне президент Палестины Махмуд Аббаса заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США.