0
0
0
НОВОСТИ

Что могло побудить Аббаса выйти из соглашений с Израилем, в Госдепе США не знают

18:45 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон надеется, что Палестина исполнит все договоренности по безопасности с США и Израилем, несмотря на последние заявления главы палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о выходе из соответствующего соглашения. Об этом в среду заявил на брифинге госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы знаем о заявлении Аббаса сегодня. Я уже связывался со своей командой там, - сказал он. - Мы надеемся, что договоренности по безопасности будут сохранены и та работа, которая была проделана, чтобы палестинцы и израильтяне были в безопасности, будет продолжена". Помпео добавил, что не знает, "что могло побудить его выйти из этих соглашений".

Госсекретарь также подчеркнул, что сохранение этого соглашения является основой для мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

Накануне президент Палестины Махмуд Аббаса заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 20.05.2020
Германия приняла решение вывести "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС
0
73
18:20 20.05.2020
Генпрокуратура России решила отменить более 200 тыс. плановых проверок бизнеса
0
78
18:10 20.05.2020
Помпео "выставил" Китаю счет в 9 трлн долл за ущерб от пандемии COVID-19
0
89
17:40 20.05.2020
Путин поддержал планы Минниханова вновь баллотироваться на пост главы Татарстана
0
148
17:12 20.05.2020
В РФ будет создана Военно-инженерная академия - Шойгу
0
179
17:00 20.05.2020
Декларации о доходах депутатов Госдумы разрешат публиковать позже, чем обычно
0
183
16:32 20.05.2020
Каждый пятый больной раком в РФ умирает в течение года после постановки диагноза
0
246
16:12 20.05.2020
Запрет на продажи сигарет с ментолом вступил в силу в ЕС
0
221
16:00 20.05.2020
В Израиле открываются синагоги и мечети
0
206
15:35 20.05.2020
Неподалеку от Екатеринбурга обнаружен "мистический лес" - СМИ
0
270

Возврат к списку