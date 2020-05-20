Коронавирус поставил новый рекорд по распространению в мире
19:07 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 106 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за последние сутки. Об этом заявил в среду на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"За последние 24 часа было зафиксировано 106 тыс. новых случаев заражения, - отметил он. - Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии".
Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает "растущее число случаев в странах с низким и средним уровнем дохода". Поэтому ВОЗ, сказал он, уделяет особое внимание тому, чтобы "страны сохраняли открытыми цепочки поставок и чтобы изделия медицинского назначения достигали работников сферы здравоохранения и пациентов".
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