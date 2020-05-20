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НОВОСТИ

Air France - KLM прекращает использование крупнейших в мире пассажирских самолетов

19:25 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франко-нидерландский альянс авиаперевозчиков Air France - KLM ("Эр Франс - Ка-эл-эм") выведет из эксплуатации крупнейшие пассажирские лайнеры Airbus A380 ("Эрбас А-380"), их полеты не возобновятся. Об этом говорится в коммюнике группы, опубликованном в среду.

"В связи с кризисом COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) и его влиянием [на деятельность альянса] Air France - KLM объявляет сегодня об окончательном прекращении полетов Airbus A380 компании Air France", - говорится в документе. Данное решение обусловлено "упрощением стратегии повышения конкурентоспособности флота", а также переходом на более современные и экологичные модели самолетов.

"Airbus A380 будет заменен самолетом нового поколения, в том числе Airbus A350 и Boeing 787, поставки которого уже начались", - отмечается в заявлении альянса.

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