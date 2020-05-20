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Число краж в России за время пандемии COVID-19 выросло в 4,5 раза - СБ РФ

19:50 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число краж в России за время пандемии коронавируса возросло в 4,5 раза, а киберпреступлений - в два раза. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

По его словам, злоумышленники, "используя социально-психологические особенности граждан, прежде всего пожилого возраста, в условиях пандемии применяют новые и совершенствуют уже отработанные способы хищения денег у населения". "В частности, возросло в 4,5 раза число краж и в два раза - мошенничеств, совершенных с применением банковских карт, мобильной связи и интернета. При этом наибольшее их число зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области", - добавил Гребенкин.

В целом, как отметил замсекретаря СБ РФ, криминальная обстановка остается контролируемой. В первые четыре месяца этого года количество зарегистрированных преступлений осталось практически на уровне 2019 года. Более того, фиксируется снижение преступных посягательств на жизнь и здоровье граждан, а также грабежей и разбоев, сократилось и число преступлений, совершаемых в общественных местах и на транспорте. "Вместе с тем нельзя не отметить, что сложная эпидемическая обстановка стала сигналом для активизации мошенников и нечестных на руку дельцов, стремящихся воспользоваться моментом для противоправного обогащения", - добавил он.

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