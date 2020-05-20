В Подмосковье вновь включили отопление в домах
20:03 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подачу тепла возобновили во всех муниципальных образованиях Подмосковья, отопление вновь включили как в жилых домах, так и в социальных объектах региона. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс- службе министерства энергетики Московской области.
"В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления. Тепло снова начало поступать в 100 % жилого фонда во всех муниципальных образованиях <...>. Несмотря на то, что в ряде других муниципальных образований отопление запущено на отдельные объекты социальной сферы (здравоохранение и детские сады), а также в отдельные МКД, тепло придет во все дома и квартиры", - сообщили в пресс-службе.
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