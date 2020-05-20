0
0
4
НОВОСТИ

В Подмосковье вновь включили отопление в домах

20:03 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подачу тепла возобновили во всех муниципальных образованиях Подмосковья, отопление вновь включили как в жилых домах, так и в социальных объектах региона. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс- службе министерства энергетики Московской области.

"В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления. Тепло снова начало поступать в 100 % жилого фонда во всех муниципальных образованиях <...>. Несмотря на то, что в ряде других муниципальных образований отопление запущено на отдельные объекты социальной сферы (здравоохранение и детские сады), а также в отдельные МКД, тепло придет во все дома и квартиры", - сообщили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:50 20.05.2020
Число краж в России за время пандемии COVID-19 выросло в 4,5 раза - СБ РФ
0
83
19:25 20.05.2020
Air France - KLM прекращает использование крупнейших в мире пассажирских самолетов
0
131
19:07 20.05.2020
Коронавирус поставил новый рекорд по распространению в мире
0
155
18:45 20.05.2020
Что могло побудить Аббаса выйти из соглашений с Израилем, в Госдепе США не знают
0
190
18:30 20.05.2020
Германия приняла решение вывести "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС
0
202
18:20 20.05.2020
Генпрокуратура России решила отменить более 200 тыс. плановых проверок бизнеса
0
182
18:10 20.05.2020
Помпео "выставил" Китаю счет в 9 трлн долл за ущерб от пандемии COVID-19
0
226
17:40 20.05.2020
Путин поддержал планы Минниханова вновь баллотироваться на пост главы Татарстана
0
237
17:12 20.05.2020
В РФ будет создана Военно-инженерная академия - Шойгу
0
262
17:00 20.05.2020
Декларации о доходах депутатов Госдумы разрешат публиковать позже, чем обычно
0
252

Возврат к списку