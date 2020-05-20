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Американские ученые научились манипулировать поведением макак

21:15 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые из США научились манипулировать поведением макак-резусов, облучая их мозг при помощи коротких ультразвуковых импульсов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Университета Юты со ссылкой на статью в журнале Science Advances.

"Наша методика позволяет напрямую управлять активностью нейронов и тем, как они связаны со своими соседями. В теории это позволяет восстанавливать нормальную работу тех цепочек нейронов, которые по каким-либо причинам начали работать некорректно. Мы планируем начать эксперименты на добровольцах, желающих избавиться от депрессии, в ближайшие три года", - приводит пресс-служба вуза слова профессора Университета Юты в Солт-Лейк-Сити (США) Яна Кубанека (Jan Kubanek).

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